Закон в отличие от традиции: 1. Является соц. Нормой 2. Регулирует общественные отношения 3. Обладает высшей юридической силой 4. Охватывает большое кол-во людей
Обществознание
Закон в отличие от традиции: 1. Является соц. Нормой 2. Регулирует общественные отношения 3. Обладает высшей юридической силой 4. Охватывает большое кол-во людей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обладает высшей юридической силой
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Обществознание