Що таке таке траєкторія тіла?
Физика
Що таке таке траєкторія тіла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Траектория это совокупность точек пространства в которых побывало тело
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