Откуда появился обычай праздновать день рождения?

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По данным многочисленных источников в дохристианском мире, и в самом раннем христианстве, такого праздника не существовало никогда. Самого Иисуса тоже не поздравляли , даже когда он родился. Принесли дары волхвы, когда ему уже было около двух лет. Но хвала всегда воздавалась Богу за то, что Он позволил родиться Своему Сыну на Земле. Это традиция языческая и берет начало явно не в христианстве. Этот праздник по одной из версии День рождения зародился как тайный обряд Черной магии, имеющий языческие корни. Многие считают, что праздник день рождения, уже по другой версии, зародился благодаря культу поклонения богу Солнца.