Откуда у животного название-инфузория?

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Слово Инфузория в привычном нам звучании на любом языке пошло из латинского языка, на котором велась вся наука - химия и биология, где infusoria произошло от слова инфузум, что обозначает настой, смесь. И это животное, простейший живой организм было так названо, потому что его впервые в лабораторных (а не в болоте) условиях получили благодаря настою, в воде их и обнаружили.