Отличительные черты человека прямохождение

Окружающий мир
Отличительные черты человека прямохождение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...прямохождение, творческое мышление. Есть еще, конечно, больше отличий в строении, но это уже биология))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какие орфограммы в слове сутки
Ответить
Русский язык
Сколько слогов в слове? 1) столько же, сколько букв. 2) столько же, сколько мягких согоасных звуков 3) столько же, сколько гласных звуков 4) стольк...
Ответить
Математика
Постройте график функции,пжл
Ответить
Математика
Помогите решить задачу срочно. Две бригады изготовели 84 детали. Первая изготовила в 3 раза больше чем вторая.Сколько деталей изготовила каждая
Ответить
Русский язык
Выписать словосочетание с подчинительной связью беспредложное управление. Да уж где нам! Сиротинки мы, всеми обиженные. Вот у наших соседей всё ...
Ответить