Отличительные черты человека прямохождение
Окружающий мир
Отличительные черты человека прямохождение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...прямохождение, творческое мышление. Есть еще, конечно, больше отличий в строении, но это уже биология))
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