Отметь предложения в котором на месте обоих пропуском ставится запятая. а) окно_ ??авешеное толстым ковром_ не давало света б) блестели _ отшлифованные росой_ рельсы в) стало плохо видно из-за _ стелющегося по земле_дыма
Русский язык
Отметь предложения в котором на месте обоих пропуском ставится запятая. а) окно_ ??авешеное толстым ковром_ не давало света б) блестели _ отшлифованные росой_ рельсы в) стало плохо видно из-за _ стелющегося по земле_дыма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. окно,завешеное толстыми ковром,не давало света.
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