Отметь предложения в котором на месте обоих пропуском ставится запятая. а) окно_ ??авешеное толстым ковром_ не давало света б) блестели _ отшлифованные росой_ рельсы в) стало плохо видно из-за _ стелющегося по земле_дыма

Русский язык

Отметь предложения в котором на месте обоих пропуском ставится запятая. а) окно_ ??авешеное толстым ковром_ не давало света б) блестели _ отшлифованные росой_ рельсы в) стало плохо видно из-за _ стелющегося по земле_дыма

Автор: Гость