Отметь точки A и B и проведи через них прямуюAB .Отметь на этой прямой точки M ,N иK . Ск??лько образовалось отрезков ? Сколько лучей? Отметь точку D, принадлежащую лучу NK, но не принадлежащую отрезку NK. Принадлежит ли точка ...
Математика
Отметь точки A и B и проведи через них прямуюAB .Отметь на этой прямой точки M ,N иK . Ск??лько образовалось отрезков ? Сколько лучей? Отметь точку D, принадлежащую лучу NK, но не принадлежащую отрезку NK. Принадлежит ли точка D лучу KB?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 отрезков 5*2 - лучей да, конечно
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