Отметь варианты с неправильным подбором пары муж. Пол – жен. Пол. Подбери и запиши подходящие слова женского рода А) гусь — гусыня____________ Б) бык — бычиха____________ В) заяц — зайчиха___________ Г) петух — петушиха____...

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Отметь варианты с неправильным подбором пары муж. Пол – жен. Пол. Подбери и запиши подходящие слова женского рода А) гусь — гусыня____________ Б) бык — бычиха____________ В) заяц — зайчиха___________ Г) петух — петушиха_________

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