Отметь варианты с неправильным подбором пары муж. Пол – жен. Пол. Подбери и запиши подходящие слова женского рода А) гусь — гусыня____________ Б) бык — бычиха____________ В) заяц — зайчиха___________ Г) петух — петушиха____...

Русский язык
Отметь варианты с неправильным подбором пары муж. Пол – жен. Пол. Подбери и запиши подходящие слова женского рода А) гусь — гусыня____________ Б) бык — бычиха____________ В) заяц — зайчиха___________ Г) петух — петушиха_________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гусыня,корова,зайчиха,курица.
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