Отметьте,что относится к высокой культуре: а)репродукция картины Пикассо в офисе б)просмотр артхаусного фильма с друзьями в)портрет Эйнштейна на футболке г)рок-аранжировка оперы Чайковского

Обществознание
Отметьте,что относится к высокой культуре: а)репродукция картины Пикассо в офисе б)просмотр артхаусного фильма с друзьями в)портрет Эйнштейна на футболке г)рок-аранжировка оперы Чайковского
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"А" конечно! Высокое исскуство - это картины, театр
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