Отметьте,что относится к высокой культуре: а)репродукция картины Пикассо в офисе б)просмотр артхаусного фильма с друзьями в)портрет Эйнштейна на футболке г)рок-аранжировка оперы Чайковского

Обществознание

Отметьте,что относится к высокой культуре: а)репродукция картины Пикассо в офисе б)просмотр артхаусного фильма с друзьями в)портрет Эйнштейна на футболке г)рок-аранжировка оперы Чайковского

Автор: Гость