Отметьте в тетради точкуO постройте окружность сцентром в точке O закрасьте круг измерьте радиус окружности и запишите его чему равен диаметр окружности запишите его
Математика
Отметьте в тетради точкуO постройте окружность сцентром в точке O закрасьте круг измерьте радиус окружности и запишите его чему равен диаметр окружности запишите его
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут произвольная окружность, так что просто нарисуй любую точку и вокруг нее окружность, измерь радиус и диаметр Тут уж не могу тебе больше ничем помочь
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