Отношение к рекам, мини сочинение пожалуйста)

Гость: Гость:

Наступила весна и яркое солнышко пригрело всё вокруг .Трещит на речке тающий лёд. Ещё пару дней и река полностью освободится от льдин.Разольётся полноводная река , затопив прибрежные деревья и кусты , а иногда и целые луга. На дне реки пробудится рыба.Прилетят с юга птицы . Оживится жизнь и возле реки вновь зазеленеет осока.