Отношение к рекам, мини сочинение пожалуйста)

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Отношение к рекам, мини сочинение пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила весна и яркое солнышко пригрело всё вокруг .Трещит на речке тающий лёд. Ещё пару дней и река полностью освободится от льдин.Разольётся полноводная река , затопив прибрежные деревья и кусты , а иногда и целые луга. На дне реки пробудится рыба.Прилетят с юга птицы . Оживится жизнь и возле реки вновь зазеленеет осока.
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