Отношение к рекам, мини сочинение пожалуйста)
Русский язык
Отношение к рекам, мини сочинение пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила весна и яркое солнышко пригрело всё вокруг .Трещит на речке тающий лёд. Ещё пару дней и река полностью освободится от льдин.Разольётся полноводная река , затопив прибрежные деревья и кусты , а иногда и целые луга. На дне реки пробудится рыба.Прилетят с юга птицы . Оживится жизнь и возле реки вновь зазеленеет осока.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Другие предметы
Другие предметы