СООБЩЕНИЕ О ИЗРАИЛЕ!!!!! ДАЮ 99 БАЛЛОВ!!!!!!! ЕСЛИ НЕ ТО БУДЕТ ЖАЛОБА!!

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Государство Израиль было создано 14 мая 1948 года.Форма государственного правления в Израиле - парламентская республика, т.е. республика с перевесом полномочий в пользу парламента. Высший орган законодательной власти - Кнессет (однопалатный парламент), который состоит из 120 депутатов. Правительство отвечает только перед парламентом, а не перед президентом. Правительство формируется из депутатов партий, обладающих большинством голосов в парламенте. Оно остаётся у власти до тех пор, пока располагает поддержкой парламентского большинства. В случае утраты доверия большинства парламента, правительство либо уходит в отставку, либо добивается через главу государства роспуска парламента и назначения новых выборов. Глава государства - Президент, которого избирает Кнессет на пять лет тайным голосованием. Израиль - демократическое государство, где, наряду с евреями, равные права имеют и все прочие религиозные и этнические группы: арабы-мусульмане, арабы-христиане, друзы, бедуины, самаритяне и др.