Что такое падежные окончания как понять как написать Е или И HELP HELP
Русский язык
Что такое падежные окончания как понять как написать Е или И HELP HELP
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По слову земля кроме 3 склонения пример: Р.п. нет чего? земли пишем и если третье склонение всегда и
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