Главный способ изображения земной поверхности
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Главный способ изображения земной поверхности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Глобус - модель Земли 2. географическая карта 3. топографический план - топографическая карта, она крупного масштаба, обычно колеблется в пределах 1:100 000 - 1:10 000
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