Отношения Скалозуба и Чацкого в произведении: lt;lt;Горе от умаgt;gt; Напишете, пожалуйста)

Литература
Отношения Скалозуба и Чацкого в произведении: lt;lt;Горе от умаgt;gt; Напишете, пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При встрече со Скалозубом Чацкому нетрудно было понять, что он по­просту глуп . Если Фамусов в споре с Чацким способен связно высказать свое мнение о Москве, то Скалозуб даже не понимает, о чем идет речь. Когда нужно выразить мне­ние о Москве, он только и может сказать: «дистанции огромного размера». Из страстной обличительной речи Чацкого об «отечества отцах», о «судь­ях» Скалозуб по-своему понял только его слова о гвардии и стал  Его интересуют только чины и награды, выпушки, погончики, петлички на мундирах, муштра, команда, фрунт. Он любит сплетни и охотно их пере­сказывает. Даже о вещах, не имеющих отношения к военной жизни, он гово­рит языком команды и военного рапорта. Духом казармы пропитаны и его шутки. Когда Фамусов спрашивает, кем ему доводится

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