Помогите пожалуйста!!! составить сочинение на тему :хобби (люблю гулять слушая муз??ку ) на английском с переводом
Английский язык
Помогите пожалуйста!!! составить сочинение на тему :хобби (люблю гулять слушая муз??ку ) на английском с переводом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I like to walk while listening to music
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