Помогите пожалуйста!!! составить сочинение на тему :хобби (люблю гулять слушая муз??ку ) на английском с переводом

Английский язык

Помогите пожалуйста!!! составить сочинение на тему :хобби (люблю гулять слушая муз??ку ) на английском с переводом

Автор: Гость