Помогите пожалуйста!!! составить сочинение на тему :хобби (люблю гулять слушая муз??ку ) на английском с переводом

Английский язык
Помогите пожалуйста!!! составить сочинение на тему :хобби (люблю гулять слушая муз??ку ) на английском с переводом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I like to walk while listening to music
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