Отравили 30 посылок массой 4кг каждая и 70 посылок массой 5 кг каждая .Найди среднюю массу одной посылки .
Математика
Отравили 30 посылок массой 4кг каждая и 70 посылок массой 5 кг каждая .Найди среднюю массу одной посылки .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4 * 30) + ( 5 * 70 ) = 470 кг -все посылки 470 : (30 + 70) = 4, 7 = 4 кг 700 гр - средняя масса одной посылки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю:а)1/8 и 3/4;б)7/9 и 4/3;в)5/16 и 5/4;г)9/10 и 1/20;д)7/15 и 3/5;е)5/6 и 2/3
Русский язык
Русский язык