Отравили 30 посылок массой 4кг каждая и 70 посылок массой 5 кг каждая .Найди среднюю массу одной посылки .

Математика
Отравили 30 посылок массой 4кг каждая и 70 посылок массой 5 кг каждая .Найди среднюю массу одной посылки .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4 * 30) + ( 5 * 70 ) = 470 кг -все посылки 470 : (30 + 70) =  4, 7 =  4 кг 700 гр - средняя масса одной посылки
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