Отравили 30 посылок массой 4кг каждая и 70 посылок массой 5 кг каждая .Найди среднюю массу одной посылки .

Математика

Отравили 30 посылок массой 4кг каждая и 70 посылок массой 5 кг каждая .Найди среднюю массу одной посылки .

Автор: Гость