В треугольнике ABC: дано: АС-7см; ВС-6см; cos B -0,8 найдите sin a нужно решение!! Пожалуйста!! ))
Математика
В треугольнике ABC: дано: АС-7см; ВС-6см; cos B -0,8 найдите sin a нужно решение!! Пожалуйста!! ))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь про теорему синусов: (составляешь пропорцию): 6/0.8=7/sina==>sina= 0.8*7/6=(приблизительно равно)=0.9 Ответ:sina=(знак приближения)=0.9
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