В треугольнике ABC: дано: АС-7см; ВС-6см; cos B -0,8 найдите sin a нужно решение!! Пожалуйста!! ))

Математика

В треугольнике ABC: дано: АС-7см; ВС-6см; cos B -0,8 найдите sin a нужно решение!! Пожалуйста!! ))

Автор: Гость