Сравни стихотворения lt;lt;Опять сонgt;gt; и lt;lt;Детскаяgt;gt;.Отличаются ли они друг от друга?Докажи.плиз

Литература

Сравни стихотворения lt;lt;Опять сонgt;gt; и lt;lt;Детскаяgt;gt;.Отличаются ли они друг от друга?Докажи.плиз

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