Сравни стихотворения lt;lt;Опять сонgt;gt; и lt;lt;Детскаяgt;gt;.Отличаются ли они друг от друга?Докажи.плиз
Литература
Сравни стихотворения lt;lt;Опять сонgt;gt; и lt;lt;Детскаяgt;gt;.Отличаются ли они друг от друга?Докажи.плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опять сон- пугает и настораживает. Детская-расслабляет и усыпляет
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