Срочно! Сочинение на тему книга наш друг и советчик.

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Срочно! Сочинение на тему книга наш друг и советчик.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого человека в жизни есть хотя бы один друг. Друг – это тот, кто никогда не оставит в беде, кто придёт на помощь даже тогда, когда другие отвернутся. Мы называем друга того, кто поможет полезным советом в трудную минуту и в трудный час, того, кого любим всем сердцем, того, кому доверяем.У меня много друзей. Как хорошо! Если мне скучно или грустно, то друг меня обязательно развеселит. Мы очень часто вместе мечтаем и фантазируем. Мне было очень тяжело, если бы у меня не было друзей. Неважно, сколько их. Главное, чтоб они были настоящими друзьями.Книга – мой лучший друг с самого детства. Когда я был маленьким, я очень любил читать сказки и приключения. Моей любимой сказкой была книга Виталия Бианки «Мышонок Пик». В ней рассказывается о маленьком мышонке, с которым всё время случались разные приключения. Эта книга научила меня, как быть отважным, смелым, находчивым. Когда я читал о мышонке Пике, мне казалось, что мы были с ним всегда вместе. Я очень переживал за мышонка, когда он попадал в беду. Я и сейчас часто вспоминаю эту книгу и своего замечательного героя мышонка Пика. Стараюсь быть таким же добрым и умным. Теперь я не допускаю таких ошибок, какие допустил он.Книга – это не только друг, который учит меня жизни. Книга Юрия Дружкова «Приключения Карандаша и Самоделкина» научила меня быть всегда весёлым и жизнерадостным. Я очень люблю шутки, улыбки, смех. В этом эта книга мне очень помогла.Сейчас я читаю уже более серьёзные книги: о космосе, о животных, фантастику, приключения. Но больше всего мне нравятся книги, которые дают мне знания, учат чему-либо. В последнее время, кроме художественной литературы, я прочитал такие книги, как «Общая информатика», «Мой первый компьютер» Сергея Симоновича, «Microsoft Office 97» Э. Берлинера. В этих книгах рассказывается об устройстве компьютера, о его возможностях и сферах применения. Я узнал много нового, интересного и полезного для себя из этих книг. Я понял, что на компьютере можно не только играть в различные игры, но и превратить его в рабочее место бухгалтера, конструктора, художника, музыканта, мультипликатора. На компьютере можно прослушивать музыкальные произведения, смотреть видеофильмы. Например, с помощью компьютера, можно сочинять музыку и прослушивать, как Ваше сочинение исполнит, например, симфонический оркестр. Можно пользоваться услугами электронной почты, получить доступ к глобальной сети Internet, можно получать и отправлять факсы. Я был удивлён, когда узнал, что есть программа, с помощью которой можно использовать компьютер в режиме телефона-автоответчика. Раньше я об этом даже не догадывался.Приобрести новые знания мне помогают книги. Я думаю, что книга действительно является моим другом и советчиком. Книга воспитывает меня, учит меня совершать только хорошие поступки, меняет в лучшую сторону мой характер.Даже в древние времена книги помогали людям. Но много лет назад люди относились к книгам лучше, чем в наше время. Они были очень тяжёлыми, книги были увешаны бриллиантами, изумрудами и другими драгоценными камнями. Книги очень ценили и берегли. Сейчас я понимаю, почему. В книгах можно узнать обо всех исторических событиях, о взаимоотношениях людей, о подвигах и мужестве, о мудрости и любви. Многие произведения оставили свой след в истории человечества. Я думаю, что книга – это величайшая ценность. Она помогла воспитать и ещё, будет воспитывать не одно поколение людей!

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