Электрический кипятильник за 11 мин нагревает 2 кг воды от 20 градусов до кипятка. Определите сопротивление нагревательного элемента кипятильника, по которому протекает ток силой 5 А, если считать, что вся выделившаяся в нем те...
Физика
Электрический кипятильник за 11 мин нагревает 2 кг воды от 20 градусов до кипятка. Определите сопротивление нагревательного элемента кипятильника, по которому протекает ток силой 5 А, если считать, что вся выделившаяся в нем теплота пошла на нагревание воды.
Ответ(ы) на вопрос:
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R=2*4200*(100-20)/(672*5^2)=40 Ом
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