Электрический кипятильник за 11 мин нагревает 2 кг воды от 20 градусов до кипятка. Определите сопротивление нагревательного элемента кипятильника, по которому протекает ток силой 5 А, если считать, что вся выделившаяся в нем те...

Физика

Электрический кипятильник за 11 мин нагревает 2 кг воды от 20 градусов до кипятка. Определите сопротивление нагревательного элемента кипятильника, по которому протекает ток силой 5 А, если считать, что вся выделившаяся в нем теплота пошла на нагревание воды.

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