здравствуйте. помогите срочно решить уравнение пожалуйста
Математика
здравствуйте. помогите срочно решить уравнение пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х =ровняется7 вроде так
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