Отрезки ac и bd пересекаются и точкой пересечения делятся пополам.Докажите что треугольник abc равен cda Пожалуйста решите все подробно.с дано,доказать и со схемой! И спасибо за ранее!

Геометрия

Отрезки ac и bd пересекаются и точкой пересечения делятся пополам.Докажите что треугольник abc равен cda Пожалуйста решите все подробно.с дано,доказать и со схемой! И спасибо за ранее!

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