Отрезки ac и bd пересекаются и точкой пересечения делятся пополам.Докажите что треугольник abc равен cda Пожалуйста решите все подробно.с дано,доказать и со схемой! И спасибо за ранее!
Геометрия
Отрезки ac и bd пересекаются и точкой пересечения делятся пополам.Докажите что треугольник abc равен cda Пожалуйста решите все подробно.с дано,доказать и со схемой! И спасибо за ранее!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извиняюсь за качество
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите написать сочинение.Понаблюдайте за листопадом в парке,в саду,своей улиц??.С чем вы сравните осенние листья?послушайте как падают листья.по...
Литература
Русский язык
Подчеркнуть слова в которых есть слог из одного гласнова звука слова отец топор з??ея урок глаза аист ухо стол язык шея утёнок подарок земля
Алгебра