Отрезок KL равен 240 см. На данном отрезке отложена точка M. Вычисли длины частей от??езка, если 10ML=2KM.
Геометрия
Отрезок KL равен 240 см. На данном отрезке отложена точка M. Вычисли длины частей от??езка, если 10ML=2KM.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: KL=240 см M принадлежит KL 10ML=2KM Решение; 10ML/2=2KM/2 5ML=KM x=ML 5x+x=240 6x=240 x=240/6 x=40 ML=40 см KL=40*5=200 см
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