Отряд воинов-чужеземцев подошел к большой полноводной реке. Это был Евфрат. Чужез??мцы посмотрели на бегущую воду, в удивлении замахали руками и закричали: Быть не может! Да ведь это река, текущая наоборот! К какому народу прин...

История
Отряд воинов-чужеземцев подошел к большой полноводной реке. Это был Евфрат. Чужез??мцы посмотрели на бегущую воду, в удивлении замахали руками и закричали: Быть не может! Да ведь это река, текущая наоборот! К какому народу принадлежали чужеземцы? Почему они называли Евфрат великой перевернутой рекой ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что Евфрат течет с севера на юг, а Нил, река на родиной чужеземцев ( которыми являлись египтяне) тек наоборот, с юга на север
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычисли плочать прямоугольника , если площать одного квадрата равна 1 см2
Ответить
Русский язык
Укажите правильное согласование прилагательного с существительным а)полученный бандероль , б)горячее кофе , в)молодая картофель
Ответить
Русский язык
Срочно помогите пожалуйста упр.13
Ответить
Математика
Решите пожалуйста N4 УРАВНЕНИЕ И ЕСЛИ МОЖЕТЕ N3
Ответить
Математика
(91-3х)/4=16 помогите пж решить уравнение
Ответить