Отряд воинов-чужеземцев подошел к большой полноводной реке. Это был Евфрат. Чужез??мцы посмотрели на бегущую воду, в удивлении замахали руками и закричали: Быть не может! Да ведь это река, текущая наоборот! К какому народу прин...

История

Отряд воинов-чужеземцев подошел к большой полноводной реке. Это был Евфрат. Чужез??мцы посмотрели на бегущую воду, в удивлении замахали руками и закричали: Быть не может! Да ведь это река, текущая наоборот! К какому народу принадлежали чужеземцы? Почему они называли Евфрат великой перевернутой рекой ?

Автор: Гость