Отряд воинов-чужеземцев подошел к большой полноводной реке. Это был Евфрат. Чужез??мцы посмотрели на бегущую воду, в удивлении замахали руками и закричали: Быть не может! Да ведь это река, текущая наоборот! К какому народу прин...
История
Отряд воинов-чужеземцев подошел к большой полноводной реке. Это был Евфрат. Чужез??мцы посмотрели на бегущую воду, в удивлении замахали руками и закричали: Быть не может! Да ведь это река, текущая наоборот! К какому народу принадлежали чужеземцы? Почему они называли Евфрат великой перевернутой рекой ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что Евфрат течет с севера на юг, а Нил, река на родиной чужеземцев ( которыми являлись египтяне) тек наоборот, с юга на север
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