Вычисли плочать прямоугольника , если площать одного квадрата равна 1 см2

Математика
Вычисли плочать прямоугольника , если площать одного квадрата равна 1 см2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 клетки = 1 см следовательно 1 клетка=0.5 см одна клетка=0.5 (1:2=0.5)  1+1+0.5=2.5 ширина 1 длина S=a*b=2.5*1 = 2.5
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