(91-3х)/4=16 помогите пж решить уравнение

Математика
(91-3х)/4=16 помогите пж решить уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(91 - 3х) : 4 = 16 91 - 3х = 16 * 4 91 - 3х = 64 3х = 91 -  64 3х = 27 х = 27 : 3 х = 9 Проверка: (91 - 3*9) : 4 = 16                   (91 - 27) : 4 = 16                    64 : 4 = 16
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