Составьте пожалуйста рассказ (текст, сказка, стих) из 10 предложений со словами: племя,время, путь, дитя, семя, бремя, вымя, имя, стремя, темя, знамя, пламя, племя. Заранее огроменное спасибо!!!

Гость: Гость:

Во время большой грозы я встретил женщину,у неё на руках была дитя,на её семью напали,и из всего племя выжили только они.Имя его ребёнка ,Антошка.Их племя унесло большим пламенем.Но стремя время их знамя снова возвысились.