Пожалуйста помогите! Нужно вставить: by,on,in: 1)......foot. 2)......a bus. 3).......car/bus/train/plane/bike. 4)........the 8 o"clock train. Еще нужно составить с любыми из них - 3 предложения!! срочно пожалуйста!!!

Английский язык
Пожалуйста помогите! Нужно вставить: by,on,in: 1)......foot. 2)......a bus. 3).......car/bus/train/plane/bike. 4)........the 8 o"clock train. Еще нужно составить с любыми из них - 3 предложения!! срочно пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
By foot; by a bus; by cat/bus/train/plane/bike; at 8 o'clock train. 1)I go to school by bus 2)I go on the work by foot; 3)I go in the shop by car
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