Пожалуйста помогите! Нужно вставить: by,on,in: 1)......foot. 2)......a bus. 3).......car/bus/train/plane/bike. 4)........the 8 o"clock train. Еще нужно составить с любыми из них - 3 предложения!! срочно пожалуйста!!!

Английский язык

Пожалуйста помогите! Нужно вставить: by,on,in: 1)......foot. 2)......a bus. 3).......car/bus/train/plane/bike. 4)........the 8 o"clock train. Еще нужно составить с любыми из них - 3 предложения!! срочно пожалуйста!!!

Автор: Гость