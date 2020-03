Сложные слова на английском языке для 3 класса

Гость: Гость:

Вообще , вопрос довольно странный и ответ может быть помутненным , ведь у каждого человека свои индивидуальные способности и надо их учитывать . Но , предположим , что у нас есть среднестатистический третикласник . Как известно , в 3-ем классе школьники с самого начала года познают времена года/дни недели : Months – месяцы1)September - сентябрь 2)October - октябрь 3)November - ноябрь 4)December - декабрь 5)January - январь 6)February - февраль 7)March - март 8)April - апрель 9)May - май 10) June - июнь 11) July - июль 12) August - августWeekdays - дни недели1) Monday - понедельник 2) Tuesday - вторник 3) Wednesday - среда 4) Thursday - четверг 5) Friday - пятница 6) Saturday - суббота 7) Sunday - воскресеньеПриветствия и вежливые слова1.Hello – Здравствуй(те) 2.Hi – Привет 3.How do you do – Как дела? 4.Good morning – Доброе утро 5.Good afternoon – Добрый день 6.Good evening – Добрый вечер 7.Good night – Спокойной ночи 8.Thank you - Спасибо 9.Please - Пожалуйста 10.May I come in? – Можно войти? 11.Come in, please. – Входи, пожалуйстаМожно еще спросить немного грамматики Имя прилагательное1.small - маленький 2.little – маленький 3.big – большой 4.large – большой 5.tall – высокий 6.short – короткий 7.new – новый 8.old – старый 9.young – молодой 10.happy – счастливый 11.sad – грустный 12.beautiful – красивый 13.ugly – уродливый 14.fat – толстый 15.thick – толстый 16.thin – худой 17.strong – сильный 18.weak – слабый 19.good – хороший 20.bad – плохой 21.nice – прекрасный 22.glad – радостный 23.hungry – голодный 24.thirsty – мучающийся жаждой 25.dark – темный 26.fair – светлый 27.long – длинный 28.black – черный 29.white – белый 30.red – красный 31.yellow – желтый 32.green – зеленый 33.grey – серый 34.blue – голубой 35.pink – розовый 36.orange – оранжевый 37.violet – фиолетовый 38.hot – жаркий 39.cold – холодный 40.cool – прохладный 41.warm – теплый 42.cloudy – облачный 43.rainy – дождливый 44.sunny – солнечный 45.interesting – интересный 46.comfortable – удобный 47.wonderful – чудесныйИли же слова про погоду 1.What is the weather like today? – Какая сегодня погода? 2.The weather is fine. – Погода хорошая. 3.It is hot. – Жарко. 4.It is cold. – Холодно. 5.It is warm. – Тепло. 6.It is cool. – Прохладно. 7.It is cloudy. – Облачно. 8.It is raining. – Идет дождь. 9.It is snowing. – Идет снег. 10.It is windy. – Ветрено. 11.It is sunny. – Солнечно. 12.The sun is shining today. – Солнце светит сегодня. 13.The sky is blue/ grey. – Небо голубое/ серое. Verbs- глаголы ( что делать? )1)To answer- отвечать 2)To go to bed- идти спать 3)To blow- дуть 4)To bring- приносить 5)To call- звонить 6)To catch- ловить 7)To celebrate- отмечать 8)To clean- чистить 9)To come- приходить 10) to come in- входить 11) to cook- готовить 12) to copy- копировать 13) to count- считать 14) to cry- плакать 15) to dance- танцевать 16) to do- делать 17) to dream- мечтать 18) to dress- одеваться 19) to drink- пить 20) to eat- кушать 21) to enjoy- увлекаться 22) to excuse- просить прощение 23) to fall- падать 24) to forget- забывать 25) to have fun- веселиться 26) to get- получать 27) to get up- вставать 28) to go- идти 29) to grow- выращивать 30) to have- иметь 31) to help- помогать 32) to invite- приглашать 33) to join- присоединяться 34) to jump- прыгать 35) to learn- учить 36) to leave- покидать, оставлять, уезжать 37) to like- нравиться 38) to live-жить 39) to look- смотреть 40) to look like- быть похожим 41) to love- любить 42) to make- делать 43) to meet- встречаться 44) to need- нуждаться 45) to open- открывать 46) to paint- красить 47) to pass- передавать 48) to pick up- собирать 49) to plant- сажать 50) to practice- практиковать 51) to put- класть 52) to remember- вспоминать 53) to ride- кататься верхом, кататься на велосипеде 54) to run- бегать 55) to see- смотреть 56) to skate- кататься на лыжах 57) to ski- кататься на коньках 58) to sleep- спать 59) to speak- говорить 60) to spell- пахнуть 61) to start- начинать 62) to stay- оставаться 63) to study- учиться 64) to do sums- решать задачи 65) to swim- плавать 66) to take- брать 67) to tell- рассказывать 68) to thank-благодарить 69) to have a good time- хорошо проводить время 70) to treat- угощать 71) to try- пробывать 72) to visit- навещать 73) to wake up- просыпаться 74) to walk- прогуливаться 75) to wash- мыться 76) to watch- смотреть 77) to wear- носить 78) to win- выигрывать 79) to work- работать