Эсэ на тему життя селян

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Эсэ на тему життя селян
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно "эссе" пишется.Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Тоесть немного опиши и будь "критиком" . Как ты относишься к данной теме, ее плюсы минусы.
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