ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ДАЮ 30 БАЛЛОВ!!! Известны подвиги советских военных корресп??ндентов и фотокорреспондентов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Какими, на Ваш взгляд, моральными качествами обладали те люд...
Обществознание
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ДАЮ 30 БАЛЛОВ!!! Известны подвиги советских военных корресп??ндентов и фотокорреспондентов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Какими, на Ваш взгляд, моральными качествами обладали те люди? Приведите примеры и кратко охарактеризуйте их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти люди были смелыми, тк не боялись находиться на поле боя, и рассказывали людям обстановку дел; и были патриотами по той же самой причине.
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