Укажите точку, которая принадлежит графику функции y=|x|. а) А(4;-4); б) B(-6;-6); в) С(0;2); г) D(-7;7);
Алгебра
Укажите точку, которая принадлежит графику функции y=|x|. а) А(4;-4); б) B(-6;-6); в) С(0;2); г) D(-7;7);
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Гость:
Я это уже проходила бред полный не замарачивайся
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