Укажите точку, которая принадлежит графику функции y=|x|. а) А(4;-4); б) B(-6;-6); в) С(0;2); г) D(-7;7);

Алгебра

Укажите точку, которая принадлежит графику функции y=|x|. а) А(4;-4); б) B(-6;-6); в) С(0;2); г) D(-7;7);

Автор: Гость