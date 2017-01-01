Стих прозиму в сити 5клас чтоб было видео что это я написала помогите пж
Литература
Стих прозиму в сити 5клас чтоб было видео что это я написала помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По дороге по прямой шла зима с морозами шла зима к себе дамой снег стелила розовый за зимою две метели снег тот веяли мели снег взвивали как хотели и кидали хрустали
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