Помогите пожалуйста с диалогом Продолжите диалог учитывая что ответной реплико?? Нюры на поздравление будет речевая формула благодарности. -Нюра,поздравляю тебя и дарю тебе бинокль. -... .
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Помогите пожалуйста с диалогом Продолжите диалог учитывая что ответной реплико?? Нюры на поздравление будет речевая формула благодарности. -Нюра,поздравляю тебя и дарю тебе бинокль. -... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-спасибо большое за подарок я мечтала о нём.
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