Помогите пожалуйста с диалогом Продолжите диалог учитывая что ответной реплико?? Нюры на поздравление будет речевая формула благодарности. -Нюра,поздравляю тебя и дарю тебе бинокль. -... .

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Помогите пожалуйста с диалогом Продолжите диалог учитывая что ответной реплико?? Нюры на поздравление будет речевая формула благодарности. -Нюра,поздравляю тебя и дарю тебе бинокль. -... .

Автор: Гость