У рыб, амфибий, рептилий и птиц очень крупные яйцеклетки. С чем это связано? У каких позвоночных яйцеклетки мелкие и как можно объяснить такое явление?

Биология
У рыб, амфибий, рептилий и птиц очень крупные яйцеклетки. С чем это связано? У каких позвоночных яйцеклетки мелкие и как можно объяснить такое явление?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У них зародыш питается желтком яйцеклетки (развитие происходит вне организма матери) следовательно у млекопитающих будет меньше, т.к они питаются в-вами приходящими с кровью матери. Так как у них развитие в организме матери.
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