Какое слово употребляется не так,как остальные? 1)величество,2)высочество3)господ??тво4)превосходительство5)сиятельство
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Какое слово употребляется не так,как остальные? 1)величество,2)высочество3)господ??тво4)превосходительство5)сиятельство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, ответ: 3)господство
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