Соотнесите понятие «политический режим», «форма правления» и «форма государстве??но – территориального устройства». Существует ли между ними непосредственная связь? Обоснуйте свой вывод и проиллюстрируйте его примерами.

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Безусловно, между этими понятиями существует связь, причем тесная. Политический режим – это способ управления государством: демократический или антидемократический (тоталитарный или авторитарный). Форма правления – это форма осуществления власти. Она может быть единоличной неограниченной (абсолютной) или ограниченной – это характерно для монархии. Также она может быть парламентарной, президентской и смешанной – это характерно для республики. Форма государственно – территориального устройства: 1) Унитарное государство 2) Федерация 3) Конфедерация Таким образом, все эти понятия сводятся к одному- это средства и способы, с помощью которых государство осуществляет свою власть. Пример: Россия – Федерация, демократическое правовое государство с разделением власти на: законодательную, исполнительную и судебную.