Помогите пожалуйста найти производную функции y=(1+x^2)*sin3х
Математика
Помогите пожалуйста найти производную функции y=(1+x^2)*sin3х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, разжовано до невозможности
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