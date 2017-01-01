СРОЧНО !!! Помогите пожалуйста . В современном мире взаимодействуют представител?? самых разных этнических групп. Сформулируйте два предположения о том, при каких условиях этнические различия могут восприниматься без предубежд...
Обществознание
СРОЧНО !!! Помогите пожалуйста . В современном мире взаимодействуют представител?? самых разных этнических групп. Сформулируйте два предположения о том, при каких условиях этнические различия могут восприниматься без предубеждений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, должная отсутствовать дискриминация, то есть ограничение в правах по национальному признаку. Во-вторых, каждая этническая группа должна получить возможность сохранить свою уникальность, самобытность, иметь право на самоопределение. В-третьих, все мы люди, и вне зависимости от цвета кожи или национальности равны в своих правах и заслуживаем взаимного уважения.
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