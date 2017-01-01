Нужна помощь по гео! Плизки! Тест знатоки Африки. Нужно до завтра!!!!! 1 Назовите самый большой остров Африки 2 В каких полушариях расположена Африка 3 КАКИЕ МОРЯ И ОКЕАНЫ ОМЫВАЮТ АФРИКУ 4 Самый большой залив 5 Самая краси...
География
Нужна помощь по гео! Плизки! Тест знатоки Африки. Нужно до завтра!!!!! 1 Назовите самый большой остров Африки 2 В каких полушариях расположена Африка 3 КАКИЕ МОРЯ И ОКЕАНЫ ОМЫВАЮТ АФРИКУ 4 Самый большой залив 5 Самая красивая птица 6 Самое глубокое озеро 7 Самая многоводная река 8 "сТРАНА ЧЕРНЫХ" ЭТО- 9 Что такое "вади" 10 Есть ли в Африке ледники 11 Какой пролив соединяет........океан и...........море 12 Самая длинная река Всего вопросов 41! Я все сделала только вот остались. Помогите плиззз! P.S. ДО ЗАВТРА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Мадагаскар. 2 Африка расположена в двух полушариях : северном и южном. 3 Антлатическим океаном,Индийским океаном, красным и Средиземным морем. 4 Гвинейский залив. 5 Райская птица. 6 Таньганьика. 7 Конго. 8 Название части африканского континента, находящейся к югу от пустыни Сахара. Эта часть Африки населена преимущественно негроидными народами. 9 Название сухих русел рек и речных долин вре́менных или периодических водных потоков, заполняемых, например, во время сильных ливней. 10 Есть на горе Кения - 11 ледников, которые называются: Норти, Крапф, Грегори, Льюис, Даймонд, Дарвин, Форел, Хейм, Тиндаль, Цезарь, Джозеф и на Килиманджаро тоже есть. 11 Гибралтарский залив соединяет Сридеземное море с Антлатическим океаном 12 Нил.
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