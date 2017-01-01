Решите уравнение |1-2x|=2x-1

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Модуль не может равняться отрицательному числу)) поэтому: 2х-1 ≥ 0 ---> x ≥ 1/2 нужно раскрыть модуль по определению: для 1-2х ≥ 0 для 1-2x < 0 х ≤ 1/2 х > 1/2 1-2х = 2х-1 или -(1-2х) = 2х-1 2 = 4х или 1-2х = -2х+1 x=1/2 или 0=0 --это верное равенство,значит все значения из соответствующего промежутка (х > 1/2) являются решением уравнения... Ответ: х ≥ 1/2