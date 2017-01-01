Номер 280 Помогите пожалуйста

Математика
Номер 280 Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*24 8*30 120<240 240-120=120 ответ:мороженое Лены дешевле на 120 р
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