Окошко.стол.половики. в окошке вид реки. Черны мои черновики.чисты чистовики выделить корень в парах родственных слов с помощью каких слов проверить написание слов в каждой паре? Записать эти слова рядом в скобках.
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Окошко.стол.половики. в окошке вид реки. Черны мои черновики.чисты чистовики выделить корень в парах родственных слов с помощью каких слов проверить написание слов в каждой паре? Записать эти слова рядом в скобках.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черн, чист - корни черный, чистый
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