Конспект по истории французская монархия в зените

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Вели́кая францу́зская револю́ция (фр. Révolution française) — во Франции, начиная с весны-лета 1789 года, крупнейшая трансформация социальной и политической систем государства, приведшая к уничтожению в стране старого порядка и монархии, и провозглашению республики де-юре (сентябрь 1792) свободных и равных граждан под девизом «Свобода, равенство, братство».Началом революционных действий было взятие Бастилии 14 июля 1789 года, а окончанием историки считают 9 ноября 1799 года (переворот 18 брюмера).