Придумайте слова омонимы! побыстрее!
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Придумайте слова омонимы! побыстрее!
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Гость:
Все что мне пришло в голову: замОк и зАмок.
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