Как начертить всякую юрунду??
Черчение
Как начертить всякую юрунду??
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Гость:
Берешь и чертишь квадрат потом груг прямоугольник и т. д.
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