В равнобедренном треугольнике ABC основание АС=13,8 см.Найдите длину боковой стороны,если периметр АВС=38 см.
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC основание АС=13,8 см.Найдите длину боковой стороны,если периметр АВС=38 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр равнобедренного треугольника = 2 боковые стороны + основание. То есть высот из периметра основание и то, что получилось, раздели на 2. 38-13.8=24.2; 24.2:2=12.1
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