Составить предложение из словосочетания пять дней, чтобы это словосочетание было подлежащим , а глагол прошедшего времени - сказуемым

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Составить предложение из словосочетания пять дней, чтобы это словосочетание было подлежащим , а глагол прошедшего времени - сказуемым

Автор: Гость