Составить предложение из словосочетания пять дней, чтобы это словосочетание было подлежащим , а глагол прошедшего времени - сказуемым

Русский язык
Составить предложение из словосочетания пять дней, чтобы это словосочетание было подлежащим , а глагол прошедшего времени - сказуемым
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошло пять дней с начала учебного года.
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