Верно ли, что если на тело не действуют никакие силы, то оно не движется? Ответ обоснуйте.
Физика
Верно ли, что если на тело не действуют никакие силы, то оно не движется? Ответ обоснуйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь 2 варианта, так как скорость не меняется :1) тело не движется, V=0 и 2) тело движется равномерно прямолинейно, V≠0, V= сonst
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC основание АС=13,8 см.Найдите длину боковой стороны,если периметр АВС=38 см.
История
Русский язык