Верно ли, что если на тело не действуют никакие силы, то оно не движется? Ответ обоснуйте.

Физика
Верно ли, что если на тело не действуют никакие силы, то оно не движется? Ответ обоснуйте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь 2 варианта, так как скорость не меняется :1) тело не движется, V=0  и 2) тело движется равномерно прямолинейно, V≠0, V= сonst
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